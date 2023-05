Oppermachtige Vollering verstevigt leiding in het Baskenland met ritwinst

De positie van leider Vollering kwam gedurende de etappe nooit echt in gevaar. Gesterkt door haar ploeg kwam de leider in de wedstrijd vrij probleemloos in de finale, waar er een uitgedunde groep van ongeveer 50 rensters overbleef. Daaruit reed de Britse Claire Steele solo weg. Zij pakte al snel een halve minuut en lang kwam er geen reactie van de rest. Maar op de laatste steile strook, zo’n zes kilometer van de streep, trok Katarzyna Niewiadoma ten aanval en alleen Vollering kon volgen. Zij reden samen naar Steele. In de afdaling kwamen er vervolgens wel andere rensters aansluiten, waaronder Annemiek van Vleuten.

Uiteindelijk werd er gesprint met een groepje twaalf in de straten van Amurrio. Vollering toonde zich daarin de sterkste van allemaal en kon zo voor de tweede dag op rij en voor de negende keer dit seizoen het zegegebaar maken.

Zondag staat de laatste etappe van de Ronde van het Baskenland voor de vrouwen op het programma.

