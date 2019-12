WK darts: Jeffrey de Zwaan maakt indruk tegen Chisnall

De Zwaan, als 23e geplaatst, was weinig onder de indruk van Chisnall en wist met één break de eerste set naar zich toe te trekken. Met een gemiddelde van 105 gooide de ’Black Cobra’ uitstekend.

In de tweede set kwam het aan op de beslissende vijfde leg. Dubbel 18 was genoeg voor ’Chizzie’: 1-1 in sets. Maar De Zwaan liet zich niet kennen en pakte vrij rap set drie (3-0) en zo stond hij 2-1 voor tegen de nummer 10 geplaatst.

Maar in set 4 was het weer ’Chizzie’ die het voortouw nam. In een vloek en een zucht trok hij die dan ook tot zich toe: 2-2 in sets. En dat terwijl De Zwaan boven de honderd gemiddeld gooide.

In set 5 begon de Black Cobra meteen met een 180’er. Even later miste hij echter de bullseye. Chisnall gooide wel raak, maar in de volgende leg kwam De Zwaan weer terug: 1-1. Een leg later legde De Zwaan weer aan voor de bull, en nu was het wel raak: 2-1 in legs. De Zwaan was ’on fire’ en gooide het uit: 3-2 in sets.

Bij 1-1 in legs in set 6 gooide Chisnall op weergaloze wijze 161 uit, waardoor hij zichzelf terug in de pot gooide. ’Ally Pally’ geloofde er in ieder geval weer in. ’Tops’ miste Chizzie twee keer, maar dubbel 10 was genoeg voor de Brit: 3-3 in sets.

De Zwaan gooide fantastisch in de zevende en beslissende set. Een tiendarter van De Zwaan zorgde voor 2-0 in legs. Hij liet de zege niet meer uit zijn handen glippen: 4-3 in sets. Een verrassing van de bovenste plank.

In de vierde ronde neemt De Zwaan het op tegen de Schot Peter Wright of de Japanner Seigo Asada. De Zwaan is na Van Gerwen de tweede Nederlander die de vierde ronde op dit WK darts heeft gehaald.