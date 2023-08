Arantxa Rus boekt op Gran Canaria vijftigste overwinning van het jaar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dressuurteam voor EK bekendgemaakt

14.42 uur: Dressuur bondscoach Alex van Silfhout heeft het dressuurteam voor de EK bekend gemaakt. Dinja van Liere, Emmelie Scholtens, Thamar Zweistra en Lynne Maas trekken de oranje jas aan om van 6 tot en met 10 september in Riesenbeck voor Nederland te strijden. Marlies van Baalen is aangewezen als reserve.

Van Liere komt vanwege een blessure niet in actie met haar toppaard Hermès, waarmee ze vorig jaar op de WK in Herning brons won. In plaats daarvan zadelt ze Hartsuijker, die het afgelopen seizoen constant gescoord heeft. Scholtens en Zweistra nemen wel hun WK-paarden, respectievelijk Indian Rock en Ich Weiss, mee. Maas debuteert op een internationaal kampioenschap met haar merrie Electra.

Van Silfhout is zowel positief als realistisch over de kansen voor Nederland op een medaille. „Ik vind dat we een sterk team hebben, maar landen als Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië staan er erg goed voor momenteel. Het zal niet makkelijk worden, maar wie weet kunnen voor een verrassing zorgen. Dat is ons in het verleden wel eerder gelukt op EK’s. Ik heb na alle observaties gekeken wie er in de beste vorm verkeert en de meeste groei heeft laten zien de laatste maanden. Dinja, Emmelie en Thamar zijn zeer ervaren en kan je met een opdracht de ring in sturen. Lynne heeft onder andere in Aken bewezen goed onder druk te kunnen presteren.”

Rus boekt op Gran Canaria vijftigste overwinning van het jaar

14.28 uur: Arantxa Rus heeft na het winnen van haar eerste WTA 250-toernooi, eind vorige maand in Hamburg, haar zegereeks voortgezet. Op Gran Canaria versloeg de Nederlandse tennisster in de eerste ronde van het ITF-toernooi de Hongaarse Timea Babos met 7-5 6-2.

De 32-jarige Rus boekte bovendien alweer haar vijftigste overwinning van het jaar. In het hele vorige seizoen kwam Rus tot 46 zeges. Dit jaar won de Nederlandse ook al de kleinere toernooien in La Bisbal d’Emordà, Den Haag, Contrexéville en Anapoima.

Momenteel bezet de Nederlandse de 42e positie op de wereldranglijst, haar hoogste ooit.

Door haar goede prestaties dit jaar is Rus al rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Het grandslamtoernooi in New York begint eind augustus.

Basketballers in EK-kwalificatie tegen Griekenland en Tsjechië

12.56 uur: De Nederlandse basketballers nemen het in de kwalificaties voor het EK van 2025 op tegen Griekenland, Tsjechië en Groot-Brittannië.

In het Duitse München gingen in totaal 32 landen in de koker. Deze werden verdeeld over acht groepen van vier. De nummers een, twee en drie van de groepen plaatsen zich voor het EK.

Nederland, de mondiale nummer 45, werd ingedeeld in groep F en treft met Griekenland, de nummer 9 van de wereld, de zwaarste tegenstander. Tsjechië, vorig jaar voor Oranje nog te sterk op het EK, staat twaalfde op de ranking, Groot-Brittannië 48e.

De Europese eindronde wordt van 27 augustus 2025 tot en met 14 september 2025 gehouden in Finland, Letland, Polen en op Cyprus.