Tallon Griekspoor na topweek in Washington nu meteen onderuit tegen Alexander Zverev

Griekspoor na topweek in Washington nu meteen onderuit in Toronto

23:02 uur Tallon Griekspoor is er na zijn finaleplaats op het toernooi van Washington niet in geslaagd de eerste ronde te overleven op het masterstoernooi van Toronto. De 27-jarige tennisser verloor in twee sets van de als dertiende geplaatste Duitser Alexander Zverev: 6-4 7-6 (3).

Griekspoor begon als de nummer 26 van de wereld aan het masterstoernooi in de Canadese stad. Zverev is momenteel de nummer 16, maar de Duitser stond al eens tweede op de wereldranglijst. Griekspoor had veel moeite om zijn eerste opslagbeurt te winnen, maar slaagde daar ondanks een breakpoint tegen na ruim een kwartier toch in. Een tweede breakpoint op 5-4 benutte Zverev wel en daarmee pakte hij de set.

In de tweede set wonnen beide tennissers aanvankelijk hun opslagbeurten overtuigend. Op 4-3 kreeg Griekspoor een breakpoint tegen, maar wist dat weg te slaan. In de tiebreak kreeg de Duitser op 6-3 drie matchpoints. Hij sloeg na 1 uur en 43 minuten meteen toe.

Barcelona verovert Trofee Joan Gamper met oefenzege op Spurs

22:27 uur FC Barcelona heeft de oefenwedstrijd om de Trofee Joan Gamper met 4-2 gewonnen van Tottenham Hotspur. Het duel is traditioneel de openingswedstrijd van het seizoen voor de Spaanse ploeg.

Barcelona opende de score via Robert Lewandowski, maar zag Tottenham-middenvelder Oliver Skipp met twee doelpunten nog voor rust de wedstrijd omdraaien, 1-2. Ferran Torres maakte pas tien minuten voor tijd de gelijkmaker, waarna Ansu Fati Barcelona in de laatste minuut aan een 3-2-voorsprong hielp. Abdessamad Ezzalzouli tekende in de blessuretijd voor de 4-2.

Oranje-international Frenkie de Jong was één van de twee spelers bij Barcelona die de gehele wedstrijd speelde. De Nederlandse jeugdinternational Micky van de Ven, die dinsdag werd vastgelegd door Tottenham, kwam nog niet in actie voor de Londense club.

Wozniacki wint in Montreal bij terugkeer op de tennisbaan

20:31 uur Caroline Wozniacki heeft een succesvolle rentree gemaakt in het proftennis. De 33-jarige Deense won in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Montreal van de Australische Kimberly Birrell: 6-2 6-2.

Wozniacki, voormalig nummer 1 van de wereld, kondigde eind juni na een afwezigheid van bijna drieënhalf jaar aan terug te keren in het wedstrijdtennis. Ze wil dit jaar al meedoen aan de US Open en wil ook op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 staan.

De Deense nam afscheid na de Australian Open van 2020, het grandslamtoernooi dat ze in 2018 won. Ze stond tussen oktober 2010 en februari 2018 bij elkaar 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en won in totaal dertig toernooien. Bij haar afscheid destijds sprak Wozniacki over haar wens om een gezin te stichten met echtgenoot David Lee. Ze is inmiddels moeder van twee kinderen.

Mountainbiker Vader mist WK door ziekte

18.43 uur: Milan Vader zal niet deelnemen aan de WK mountainbike. De 27-jarige Zeeuw heeft zich ziek moeten afmelden, meldt wielerbond KNWU. Vader was tiende op de olympische cross-country in 2021.

In april 2022 kwam hij op de weg zwaar ten val in de Ronde van Baskenland. Sindsdien heeft hij zijn vertrouwde niveau op de mountainbike niet meer gehaald.

Mathieu van der Poel is nu de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen. Het is nog niet bekend of hij donderdag in de shortrace uitkomt. Zaterdag is de cross-country waarin hij zich wil kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Higler fluit openingsduel tussen FC Volendam en Vitesse

18.25 uur: Dennis Higler fluit vrijdag de openingswedstrijd van het nieuwe Eredivisieseizoen tussen FC Volendam en Vitesse. Het duel tussen de nummers 14 en 10 van afgelopen seizoen begint om 20.00 uur.

Op zaterdag is Serdar Gözübüyük de scheidsrechter bij PSV tegen FC Utrecht en heeft Jeroen Manschot de leiding bij Ajax tegen Heracles Almelo.

Landskampioen Feyenoord begint zondag aan de competitie met een treffen tegen Fortuna Sittard in De Kuip. In Rotterdam heeft Rob Dieperink de leiding.

Dressuurteam voor EK bekendgemaakt

14.42 uur: Dressuur bondscoach Alex van Silfhout heeft het dressuurteam voor de EK bekend gemaakt. Dinja van Liere, Emmelie Scholtens, Thamar Zweistra en Lynne Maas trekken de oranje jas aan om van 6 tot en met 10 september in Riesenbeck voor Nederland te strijden. Marlies van Baalen is aangewezen als reserve.

Van Liere komt vanwege een blessure niet in actie met haar toppaard Hermès, waarmee ze vorig jaar op de WK in Herning brons won. In plaats daarvan zadelt ze Hartsuijker, die het afgelopen seizoen constant gescoord heeft. Scholtens en Zweistra nemen wel hun WK-paarden, respectievelijk Indian Rock en Ich Weiss, mee. Maas debuteert op een internationaal kampioenschap met haar merrie Electra.

Van Silfhout is zowel positief als realistisch over de kansen voor Nederland op een medaille. „Ik vind dat we een sterk team hebben, maar landen als Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië staan er erg goed voor momenteel. Het zal niet makkelijk worden, maar wie weet kunnen voor een verrassing zorgen. Dat is ons in het verleden wel eerder gelukt op EK’s. Ik heb na alle observaties gekeken wie er in de beste vorm verkeert en de meeste groei heeft laten zien de laatste maanden. Dinja, Emmelie en Thamar zijn zeer ervaren en kan je met een opdracht de ring in sturen. Lynne heeft onder andere in Aken bewezen goed onder druk te kunnen presteren.”

Rus boekt op Gran Canaria vijftigste overwinning van het jaar

14.28 uur: Arantxa Rus heeft na het winnen van haar eerste WTA 250-toernooi, eind vorige maand in Hamburg, haar zegereeks voortgezet. Op Gran Canaria versloeg de Nederlandse tennisster in de eerste ronde van het ITF-toernooi de Hongaarse Timea Babos met 7-5 6-2.

De 32-jarige Rus boekte bovendien alweer haar vijftigste overwinning van het jaar. In het hele vorige seizoen kwam Rus tot 46 zeges. Dit jaar won de Nederlandse ook al de kleinere toernooien in La Bisbal d’Emordà, Den Haag, Contrexéville en Anapoima.

Momenteel bezet de Nederlandse de 42e positie op de wereldranglijst, haar hoogste ooit.

Door haar goede prestaties dit jaar is Rus al rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Het grandslamtoernooi in New York begint eind augustus.

Basketballers in EK-kwalificatie tegen Griekenland en Tsjechië

12.56 uur: De Nederlandse basketballers nemen het in de kwalificaties voor het EK van 2025 op tegen Griekenland, Tsjechië en Groot-Brittannië.

In het Duitse München gingen in totaal 32 landen in de koker. Deze werden verdeeld over acht groepen van vier. De nummers een, twee en drie van de groepen plaatsen zich voor het EK.

Nederland, de mondiale nummer 45, werd ingedeeld in groep F en treft met Griekenland, de nummer 9 van de wereld, de zwaarste tegenstander. Tsjechië, vorig jaar voor Oranje nog te sterk op het EK, staat twaalfde op de ranking, Groot-Brittannië 48e.

De Europese eindronde wordt van 27 augustus 2025 tot en met 14 september 2025 gehouden in Finland, Letland, Polen en op Cyprus.