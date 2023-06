’Met Iqbal haalt FC Utrecht toekomstige topper in huis’

„Manchester United is sinds mijn vijfde mijn thuis. Deze club heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ik heb zoveel geweldige herinneringen overgehouden aan de vijftien jaar die ik hier heb gespeeld. Ik zal altijd supporter blijven en van deze club houden”, aldus de zoon van een Pakistaanse vader en Irakese moeder. „De tijd is gekomen om een nieuwe stap te zetten, een waar ik niet op kan wachten. Ik zal mezelf net zo hard inzetten als ik tot nu toe gedaan heb. Dit is een perfecte kans voor mij en ik kan niet wachten om te beginnen.”

FC Utrecht heeft een mondeling akkoord met de speler en een principe-akkoord met Manchester United, maar het papierwerk moet nog wel worden afgerond alvorens Iqbal gepresenteerd kan worden. De speler heeft de medische keuring al doorlopen.

Zeljko Petrovic

Zeljko Petrovic kent Iqbal goed, omdat hij de middenvelder heeft laten debuteren in de Irakese nationale ploeg. „Erg knap van FC Utrecht dat ze erin geslaagd zijn om deze speler te contracteren. Zidane past met zijn kwaliteiten heel goed bij het Nederlandse voetbal en ik denk dat FC Utrecht veel plezier aan hem gaat beleven. Je weet het nooit helemaal zeker, maar ik denk dat ze een toekomstige topper in huis hebben gehaald. Hij is een heel complete middenvelder, sterk in de organisatie, goed in de passing en hij kan heel goed box-to-box spelen. Gewoon echt een goede speler.”

Goed woordje

Petrovic heeft nog een goed woordje voor FC Utrecht gedaan. „Ik heb veel contact gehad met Zidane en zijn familie toen ik hem ervan heb proberen te overtuigen om te kiezen voor het Irakees elftal. Van daaruit ben ik altijd contact blijven houden, dus ik wist dat FC Utrecht met hem bezig was en ik heb aangegeven dat ik denk dat het een goede keuze is voor hem, omdat er in Nederland echt gevoetbald wordt, waardoor een speler met zijn kwaliteiten goed tot zijn recht komt. Ik heb ook aangegeven dat een club als FC Utrecht een mooie tussenstap kan zijn.”

Behalve als voetballer heeft Iqbal ook qua persoonlijkheid indruk gemaakt op Petrovic. „Hij komt uit een fantastische familie. Zijn ouders hebben hun kinderen heel netjes opgevoed. Zidane is een jongen die veel respect heeft voor zijn trainers en medespelers en is heel gemotiveerd om beter te worden. Hij wil altijd trainen.”