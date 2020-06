Rini Coolen aangesteld als trainer van Feyenoord Onder 21

Feyenoord gaat meedoen aan de nieuwe beloftencompetitie die in het najaar van start gaat. De competitie voor spelers onder 21 jaar wordt onderdeel van de voetbalpiramide. Feyenoord hoopt op termijn zo alsnog, net als Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht, met het tweede elftal te kunnen meedoen aan de Keuken Kampioen Divisie.

„Met Rini halen we een zeer gelouterde trainer in huis, die veel ervaring heeft met zowel de jeugd als de wat oudere spelers”, zegt technisch directeur Frank Arnesen. „Daardoor is hij de perfecte kandidaat voor het beloftenelftal in de Onder 21-competitie: hij moet de brug tussen Feyenoord Academy en Feyenoord 1 nog steviger gaan maken. In Onder 21 moeten onze toekomstige topvoetballers worden klaargestoomd voor het echte werk.”

Coolen werkte de afgelopen jaren bij de Noorse topclub Rosenborg BK als hoofd van de jeugdopleiding. Hij was in 2018 ook nog even interim-trainer. Coolen leidde Rosenborg naar de ’dubbel’ in Noorwegen. De oud-profvoetballer werkte ook in Australië, op Aruba en in de Verenigde Arabische Emiraten. In Nederland was hij trainer bij onder meer FC Twente, AGOVV en RBC Roosendaal.