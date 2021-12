Lachende Antony: ’Dat zegt Ten Hag tegen alle andere spelers ook’

De Braziliaan is bekend met de kritiek dat hij zich soms lastig kan motiveren voor duels met de laaggeklasseerde teams in de Eredivisie. „De trainer zegt wel eens dat ik iedere wedstrijd als een beslissende wedstrijd moet zien”, lachte hij. „Maar dat zegt hij tegen alle spelers hoor. Ik probeer mijn ploeg altijd te helpen.”

De 21-jarige Antony, vorig jaar zomer voor ruim 15 miljoen euro overgekomen van São Paulo, is dit seizoen een van de smaakmakers in de Champions League. Niet alleen de UEFA deelt zijn acties met enige regelmaat op social media. Ajax schaarde zich in oktober vooral dankzij de Braziliaan tussen de drie populairste clubs op videoplatform TikTok.

Bekijk ook: Ajax mogelijk zonder Dusan Tadic tegen Sporting

„Hij is echt een buitengewoon talent”, aldus trainer Erik ten Hag. „Met zijn dribbels en techniek bezorgt hij zijn tegenstanders grote problemen. Ook door zijn snelheid is hij moeilijk af te stoppen. Daar zijn altijd wel twee man voor nodig en daardoor krijgen andere spelers ruimte. Vooral in de grote wedstrijden blinkt hij vaak uit en maakt hij het verschil voor ons.”

Bekijk hier het programma en de standen in de Champions League

Er staat weer een fonkelnieuwe voetbalpodcast Kick-off klaar. Chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee bespreken het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: