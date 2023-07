FC Volendam veegt eerste bod FC Twente op Eiting van tafel

Arnold Bruggink en Jan Streuer waren bereid naar verluidt vier ton te betalen voor de middenvelder, die – zo zeggen de bronnen in Enschede – volgens FC Volendam het zes- tot zevenvoudige waard is. Directeur Jasper van Leeuwen zou echter niet alleen ontstemd zijn over de hoogte van het bod, maar ook door de handelswijze van FC Twente.

Tegen de FIFA-bepalingen in namen de Tukkers eerst contact op met de speler zelf, die persoonlijk al akkoord zou zijn met FC Twente.