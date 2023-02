Dag van de waarheid voor Erik ten Hag met Manchester United

De tukker kan zondag de vierde Nederlander worden die in Engeland een hoofdprijs pakt. In 1997 lukte dit Ruud Gullit als eerst, toen hij met Chelsea de FA Cup veroverde. In 2009 herhaalde Guus Hiddink dit kunstje met dezelfde club.

Ook Louis van Gaal zegevierde in Engeland. De voormalig bondscoach deed dat in 2016. Hij leidde Manchester United toen naar FA Cup-winst.

Mocht Ten Hag erin slagen om de League Cup te veroveren, dan zou dat de eerste prijs zijn voor United in zes jaar.

Vertrouwen

Ten Hag heeft in ieder geval met vertrouwen kunnen toewerken naar de eindstrijd. Afgelopen donderdagavond schakelde hij met United in de Europa League FC Barcelona uit. De trainer kon daarna rekenen op flink wat complimenten.