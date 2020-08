Europa League: trainer Bosz met Leverkusen door, Sevilla ook

De club uit de Bundesliga won donderdag op eigen veld in de achtste finale van de Rangers: 1-0. Leverkusen had lang geleden de eerste wedstrijd in Glasgow al met 3-1 gewonnen, vlak voordat het internationale voetbal vanwege de coronacrisis werd stilgelegd. In de volgende ronde treft de club het Italiaanse Inter.

De Fransman Moussa Diaby zette de Duitsers na de hervatting op voorsprong.

Daley Sinkgraven, oud-speler van Heerenveen en Ajax, stond in de basis bij Leverkusen. Danny Makkelie was de scheidsrechter.

Sergio Reguilon (R) lijkt dolblij met zijn openingstreffer. Ⓒ HH/ANP

Sevilla

Sevilla blijft ook dit seizoen goed presteren in de Europa League. De Spaanse club heeft onder toeziend oog van scheidsrechter Björn Kuipers de kwartfinale bereikt. In een leeg eigen stadion werd AS Roma met 2-0 verslagen.

Sergio Reguilón en Youssef En-Nesyri scoorden al voor rust voor Sevilla, dat in de kwartfinale stuit op de winnaar van het tweeluik tussen Olympiakos en Wolverhampton Wanderers. Luuk de Jong mocht pas in de 93e minuut invallen bij Sevilla. Justin Kluivert bleef op de bank bij AS Roma.

Sevilla en AS Roma troffen elkaar maar eenmaal in de achtste finales. Het eerste duel werd geannuleerd na de uitbraak van het coronavirus.

Kuipers trok vier gele kaarten, keurig verdeeld over beide ploegen. Hij bestrafte Diego Carlos en Jordán van Sevilla, net als Lorenzo Pellegrini en Aleksandar Kolarov van AS Roma. Kuipers stuurde Gianluca Mancini van AS Roma in de tiende minuut van blessuretijd met een rode kaart van het veld.

Sevilla won de Europa League in 2014, 2015 en 2016.