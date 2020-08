Trainer Bosz met Leverkusen door in Europa League

De club uit de Bundesliga won donderdag op eigen veld in de achtste finale van de Rangers: 1-0. Leverkusen had lang geleden de eerste wedstrijd in Glasgow al met 3-1 gewonnen, vlak voordat het internationale voetbal vanwege de coronacrisis werd stilgelegd. In de volgende ronde treft de club het Italiaanse Inter.

Bekijk ook: Peter Bosz in eigen achtertuin op finalejacht in Europa League

De Fransman Moussa Diaby zette de Duitsers na de hervatting op voorsprong.

Daley Sinkgraven, oud-speler van Heerenveen en Ajax, stond in de basis bij Leverkusen. Danny Makkelie was de scheidsrechter.