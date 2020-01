Frenkie de Jong en Lionel Messi met Barça onderuit bij Valencia

De nieuwe trainer Enrique Setién trad - net als afgelopen week in de Copa Del Rey bij Ibiza - in een 3-5-2-systeem, maar daar moeten Lionel Messi en co nog erg aan wennen.

Al vrij snel kreeg de ploeg uit de sinaasappelstad een strafschop. Maximiliano Gomez zette zich achter de bal, maar de inzet werd krap gered door Marc-André Ter Stegen. Vlak voor rust werd het toch 1-0. Via via vloog een schot via het been van Jordi Alba in de goal. Eigen en goal en Valencia terecht op een 1-0 voorsprong.

Frenkie de Jong

Na rust zette FC Barcelona meer aan, waar vooral Messi enkele kansen kreeg, maar zowaar een keer niet het vizier op scherp had staan. Bovendien had hij een kwade aan Valencia-sluitpost Jaume Domenech, die weer de geblesseerde Jasper Cillessen verving.

Frenkie de Jong kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. De middenvelder leed voor zijn doen veel balverlies.

Matig

In de 72e minuut werd het pleit beslecht. Gomez - die nog miste vanaf elf meter - voltrok nu wel het vonnis over de matig acterende Catalanen: 2-0.

Valencia had, in alle competities, veertien keer op een rij niet thuis gewonnen van FC Barcelona. In 2008 won Valenica voor het laatst in Mestalla van de Catalanen; 3-2 in de Copa del Rey.

Eerste nederlaag

Voor Setién was het zijn eerste nederlaag bij Barça. Bij zijn debuut boekte hij met zijn elftal een benauwde zege op Granada (1-0) en woensdag werd Ibiza met veel moeite (1-2) verslagen in de Copa del Rey.

Real Madrid kan zondag drie punten los komen van FC Barcelona. Real wacht de uitwedstrijd tegen Real Valladolid.