Max Verstappen kan blijven racen

Max Verstappen is naast het racen op de baan ook al jaren groot fan van online wedstrijden. Vanwege de coronacrisis sluiten steeds meer collega’s zich aan. Ⓒ AP

AMSTERDAM - Max Verstappen is na het afgelasten van de Grand Prix van Australië weer veilig in Monaco. Aangezien zijn woonplaats vanwege het coronavirus op slot zit, is de Red Bull-coureur aan huis gekluisterd. De 22-jarige Nederlander heeft echter één voordeel: hij kan simracen. Ook collega’s zijn razend enthousiast.