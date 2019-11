De Ligt weet niets van voortijdig vertrek Ronaldo

Matthijs de Ligt zag de Portugese international ook niet meer in de kleedkamer na afloop. „Niet zo vreemd hoor, want ik had dopingcontrole en het duurde even. Later heb ik er iets over gelezen, maar verder weet ik er niets van.”

Ronaldo werd in de 55e minuut gewisseld en vertrok direct naar de kleedkamers. Later werd duidelijk dat de 34-jarige Portugees nog voor het einde van de wedstrijd had verlaten. Paulo Dybala maakte het winnende doelpunt. De Argentijn kwam in het veld voor Ronaldo.

Bekijk ook: Voetballegende Altafini haalt uit naar Ronaldo