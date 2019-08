Herbeleef de nipte zege van Ajax op PAOK

Dusan Tadic benut zijn tweede strafschop wel. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax is doorgedrongen tot de play-offs van de voorronden van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag boekte in de Johan Cruijff ArenA een zwaarbevochten zege op het Griekse PAOK: 3-2. Dat was voldoende na het gelijkspel van vorige week in Thessaloniki (2-2). Herbeleef de zege hier.