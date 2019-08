Live: Ajax neemt de leiding tegen PAOK

Volg Ajax - PAOK ook via onze uitgebreide livewidget, met extra statistieken, op de voet.

Ajax is om 20.30 uur met Dusan Tadic in de spits begonnen aan de return tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. De aanvoerder krijgt, net als vorig seizoen vaak in Europese wedstrijden, de voorkeur boven Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar.

Trainer Erik ten Hag kiest in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA voor de ploeg die zaterdag de basis legde voor een ruime zege op FC Emmen (5-0). Joël Veltman staat centraal achterin en middenvelder Razvan Marin en aanvaller David Neres verschijnen eveneens aan de aftrap.

Het eerste duel tussen Ajax en PAOK eindigde vorige week in Griekenland in 2-2. De winnaar van het tweeluik stuit in de beslissende play-offs op APOEL Nicosia. De verliezer moet tegen Slovan Bratislava of Dundalk een ticket voor de groepsfase van de Europa League zien te bemachtigen.

Trainer Ten Hag heeft ook op de bank geen plaats voor Dolberg. PAOK start met dezelfde formatie als vorige week tegen Ajax. Ook de Nederlander Diego Biseswar verschijnt weer aan de aftrap.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez en Tagliafico; Marin, Van de Beek en Blind; Ziyech, Tadic en Neres.

PAOK Saloniki: Paschalakis; Matos, Crespo, Varela en Giannoulis; Jaba, Esiti, Kaddouri en Biseswar; Pelkas en Akpom.

Diego Biseswar Ⓒ BSR/Soccrates