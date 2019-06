Loting Wimbledon: Haase tegen Kovalik

Haase stond één keer eerder tegenover Kovalik. Vijf jaar geleden won Haase op een challengertoernooi in Slowakije met 6-4 6-1. Mocht Haase opnieuw van Kovalik winnen, dan is in de tweede ronde mogelijk de Canadees Milos Raonic zijn tegenstander.

Vorig jaar haalde Haase de tweede ronde en een plek in de derde ronde is zijn beste resultaat. Acht jaar geleden versloeg hij de Spanjaarden Pere Riba en Fernando Verdasco, waarna hij moest opgeven tegen Mardy Fish.

Roger Federer en Rafael Nadal werden beiden in de onderste helft van het schema ingedeeld, waardoor een finale tussen beiden onmogelijk is. Federer is als tweede geplaatst op Wimbledon, Nadal als derde. Federer treft de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, Nadal Yuichi Sugita uit Japan.

De als eerste geplaatste Novak Djokovic, de titelverdediger, speelt zijn eerste partij tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber.