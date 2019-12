Wijnaldum terug, Oxlade valt weg bij Liverpool

Oxlade-Chamberlain moest zich in Doha na 75 minuten laten vervangen. Hij stapte bij terugkeer in Engeland op krukken het vliegtuig in, met zijn rechtervoet in een beschermende brace. Liverpool wist de finale pas in de verlenging te beslissen via een doelpunt van Roberto Firmino: 1-0. Manager Jürgen Klopp mist Oxlade-Chamberlain in ieder geval in de komende competitiewedstrijden tegen Leicester City (donderdag op Boxing Day) en Wolverhampton Wanderers (zondag op Anfield). De kans is aanwezig dat de Engelsman langere tijd afwezig is.

Eenzame hoogte

De ’Reds’ staan in de Premier League op eenzame hoogte, met 49 punten uit zeventien wedstrijden. Leicester City volgt op tien punten, maar ook met een wedstrijd meer gespeeld. Wolverhampton Wanderers staat op de zesde plaats. „We nemen iedere wedstrijd 100 procent serieus, anders zouden we niet zijn waar we nu zijn”, zei Klopp, die nog niets wil weten van een besliste strijd om het kampioenschap.

De Duitser mist niet alleen Oxlade-Chamberlain, maar ook de al langer geblesseerde verdedigers Dejan Lovren en Joël Matip en middenvelder Fabinho. „Het gaat de goede kant op, maar ze zijn nog niet klaar voor deze wedstrijden”, aldus Klopp, die tegen Leicester wel weer een beroep kan doen op Georginio Wijnaldum. De Rotterdammer liep vlak voor het WK een spierblessure op. Wijnaldum ging wel mee naar Qatar, maar hij kwam niet in actie.

