Dramaweek FC Utrecht: ’Dat we nu weer zo in de fout gaan, is pijnlijk’

Door Jeroen Kapteijns

Geen fans, maar spandoeken achter een van de doelen op het moment dat de spelers het veld opkomen. Ⓒ ProShots

UTRECHT - Een week geleden lachte het leven de trainer en spelers van FC Utrecht toe. Na de 3-0 uitzege bij directe concurrent Sparta Rotterdam werd er gedagdroomd over een aanval op nummer vijf FC Twente, maar een week later ziet het plaatje er heel anders uit.