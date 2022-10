Verbazing over aanstelling arbiter Kooij bij AZ - FC Volendam

Meerdere bronnen vinden de keuze van scheidsrechterbaas Dick van Egmond om Kooij die wedstrijd te geven van slecht werkgeverschap getuigen. In hun ogen kan hun collega het bij een dubieus geval in de slotfase nooit goed doen. Valt de beslissing in het voordeel van de Alkmaarders uit, dan bestaat de kans dat het wordt uitgelegd als belangenverstrengeling. En andersom bestaat de kans op compensatiegedrag.

"Voor de KNVB staat de integriteit van de arbitrage niet ter discussie"

Om zo’n spagaat te voorkomen, hanteerde de KNVB vroeger een heel heldere richtlijn. Voormalig topscheidsrechter Jaap Uilenberg, de coach van de onlangs gestopte Björn Kuipers en de huidige UEFA-elite-arbiter Danny Makkelie, floot geen wedstrijden van Ajax, omdat hij bij ABN Amro werkzaam was.

Van Egmond

Voor Van Egmond is Kooijs huidige dienstverband bij Elfi geen probleem. ’De KNVB is bekend met de werkgevers van scheidsrechters. De één werkt bij de overheid, de ander heeft een dienstbetrekking in het bedrijfsleven, weer een ander is zelfstandig’, laat de voetbalbond in een schriftelijke reactie weten.

’De KNVB houdt aan dat scheidsrechters geen wedstrijden mogen fluiten van de club uit hun woonplaats, als zij familiebanden hebben met spelers/trainers van desbetreffende club of als zij zelf aangeven dat ze een bepaalde club niet willen fluiten. Voor de KNVB staat de integriteit van de arbitrage niet ter discussie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze scheidsrechters naar eer en geweten hun wedstrijden fluiten.’

Stengs

Eerder floot Kooij geen wedstrijden van AZ, omdat hij de zwager was van Calvin Stengs. Sinds het vertrek van de aanvaller is die familieband geen probleem meer.