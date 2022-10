Statistieken 2022: Jumbo-Visma vierde het vaakst feest

Tadej Pogacar

Nadat Tadej Pogacar in 2021 - samen met Wout van Aert en Primoz Roglic - de eerste plaats deelde qua individuele overwinning, mocht de Sloveen dit jaar opnieuw de meeste keren zijn armen in de lucht steken. Zestien overwinningen boekte hij dit seizoen. Hij won onder anderen drie Tour-ritten, de Ronde van Lombardije en Tirreno-Adriatico. Pogacar haalde ook negen keer het podium.

Remco Evenepoel is met vijftien zeges op de tweede plaats gestrand. Zijn triomfen? Onder meer het WK op de weg, de Vuelta, Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian. Fabio Jakobsen (13), Olav Kooij (12) en Mads Pedersen (10) completeren de top vijf. Wout van Aert, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie pakten negen overwinningen in 2022. Die eerste twee combineerden dat een recordaantal van elf tweede plaatsen, net zoals Pedersen deed.

Meerdere kleppers bleven steken op vijf overwinningen, waaronder Primoz Roglic, Mathieu van der Poel, Richard Carapaz, Christophe Laporte en Tim Merlier.

Jumbo-Visma bovenaan

Al jaren eindigt Quick-Step Alpha Vinyl op één bij de ploegen, als het over overwinningen gaat. Dat was de voorbije negen (!) seizoenen het geval, met respectievelijk 65, 39, 68, 73, 56, 54, 64, 61 en 54 zeges. In 2012 ’verloor’ Quick-Step voor het laatste de strijd op de kop in het zegeklassement, die toen werd gegrepen door het oude Team Sky, het huidige Ineos: 51 tegen 50.

Quick-Step Alpha Vinyl moest het in 2022 stellen met 47 overwinningen, eentje minder dan zowel UAE Team Emirates als Jumbo-Visma. Opvallend genoeg staat Lotto-Soudal, dat tegen de degradatie uit de WorldTour vocht, knap zesde met 26 overwinningen. Dat zijn er twee meer dan Intermarché-Wanty-Gobert, maar wel zeven minder dan het continentale Alpecin-Deceuninck.

De minste overwinningen voor een WorldTour-ploeg waren de vijf van Astana.

Frankrijk boven

Frankrijk was ongenaakbaar in het landenklassement en liet maar liefst 117 zeges noteren. Plus 154 tweede plaatsen en 132 derde plekken. Nederland werd achter België (109 zeges) derde met 92 overwinningen, vóór Italië (86) en Groot-Brittannië (53).

Kilometervreters

Ook een leuke statistiek: wie werkte dit seizoen de meeste koersdagen af? Dat was Thomas De Gendt. De Belg van Lotto-Soudal zat in 2022 96 dagen op de fiets tijdens een wedstrijd. Niemand kwam echt in de beurt. Nummers twee Davide Cimolai en Danny van Poppel tikten de 88 koersdagen aan. Silvain Moniquet is de tweede Belg met 81 koersdagen. Daarna komen Harm Vanhoucke (78), Edward Theuns (74) én Philippe Gilbert (73).

De Gendt gaat dit seizoen desondanks niet aan kop van de ranglijst van de meeste aanvalskilometers. Die eer is weggelegd voor Pierre Roland. De Fransman van B&B Hotels - KTM reed 1.758 kilometer voor het peloton uit. Moniquet is hier twaalfde met 1.162 kilometer, De Gendt ‘pas’ 45ste met 836 kilometer. Tussen hen staan ook nog onder anderen Mauri Vansevenant (923 km), Wout van Aert (914 km) en Harm Vanhoucke (894 km).