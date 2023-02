FC Twente is aansluiting met top-vier kwijt na nederlaag in Deventer

Met een dergelijke serie maak je geen aanspraak op een absolute toppositie. Er is dus voldoende werk aan de winkel voor de nieuwe technisch directeur Arnold Bruggink. Die zag FC Twente bovendien aantreden met een zestal spelers waarvan het contract afloopt. De jeugdige alternatieven lieten zich door Go Ahead aftroeven.

De eerste helft verliep met horten en stoten. Go Ahead kwam snel op een 2-0 voorsprong. Fans gooiden vuurwerk op het veld. Dat leidde tot een korte onderbreking. Toen de bal net weer rolde, roerden de fans zich in het uitvak. Gegooi met stoelen en vlaggenstokken maakte verder spelen onverantwoord. Ditmaal dirigeerde scheidsrechter Ingmar Oostrum de spelers naar binnen. Na een half uur was de rust terug en werd het duel hervat.

Cruciale spelers

FC Twente miste een paar cruciale spelers. Dat Michel Sadilek wegens overbelasting niet op appèl zou verschijnen was al langer bekend. Met Ramiz Zerrouki (heupklachten) haakte nog een belangrijke middenvelder af, terwijl in de defensie centrale verdediger Robin Pröpper niet fit genoeg bleek. Hij sloeg wegens liesklachten een weekje over. Zijn plek werd ingenomen door Max Bruns. Ook de Noor Mathias Kjölö begon in de formatie van trainer Ron Jans op een middenveld met nu louter jonge spelers. De gemiddelde leeftijd in die linie bedroeg 21 jaar.

Flinke rookwalmen in de Adelaarshorst. Ⓒ ProShots

De selectie van Go Ahead kreeg aan het begin van de week drie dagen vrijaf om te bekomen van de serie van zes duels in negentien dagen. Trainer René Hake legde de prioriteit bij het herstellen van ‘geest en lichaam’. Voor Bas Kuipers, Oliver Edvardsen en Enric Llansana kwam het treffen nog te vroeg. Het drietal heeft de looptraining inmiddels hervat. De aanpak leidde er wel toe dat Willum Willumsson, vooraf een twijfelgeval, kon starten. Na een half uur moest hij toch afhaken.

Zeldzame fout

Voor FC Twente leek de Adelaarshorst een locatie om niet nog meer schade in uitduels op te lopen. FC Twente won er de laatste vier wedstrijden. Puntenverlies kon FC Twente zich niet veroorloven om de race in de top bij te kunnen benen. Maar na een dik kwartier keek de minst gepasseerde ploeg van de Eredivisie al tegen een 2-0 achterstand aan. Aan de tweede goal ging een zeldzame fout van Lars Unnerstall vooraf. Die verkeek zich op een voorzet van Philippe Rommens. De middenvelder van Go Ahead had zijn ploeg met een soortgelijke trap zelf op voorsprong gezet. Zijn inzet werd niet meer beroerd en viel bij de tweede paal in de touwen.

Het lange oponthoud kwam FC Twente-trainer Ron Jans niet slecht uit. Die kon orde op zaken stellen, al waren die mogelijkheden met maar vijf veldspelers op de bank beperkt. De Enschedese ploeg was wel veel meer op de helft van Go Ahead te vinden. Maar het aantal kansen bleef aardig in evenwicht.

Go Ahead bediende zich van het 4-2-2-2 systeem, dat trainer Roger Schmidt vorig seizoen bij PSV zoveel kritiek opleverde. De uitvoering aan Deventer kant was goed en FC Twente te machtig. Ook na de pauze, toen Jans met zijn beperkte spelersarsenaal aan het goochelen sloeg, bleef het vrij simpel overeind.