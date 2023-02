Go Ahead - FC Twente gestaakt na gooien vuurwerk en stoelen

„We hadden liever doorgespeeld”, zei Go Ahead-trainer René Hake. „Dit oponthoud is in ons nadeel en van het voetbal in het algemeen. Het is ongelooflijk dat supporters zo op elkaar reageren.”

Oostrom hoopt weer snel te gaan voetballen. „Maar eerst moet de veiligheidsdriehoek orde op zaken stellen. Ik heb ervoor gekozen de spelers te beschermen. Ik heb dit wel eens vaker meegemaakt. De sfeer is verder fantastisch, maar het moet wel veilig zijn.”

Na een onderbreking van een klein half uur werd het duel in de Adelaarshorst weer hervat.

Go Ahead had een droomstart beleefd dankzij goals van Philippe Rommens en Isac Lidberg