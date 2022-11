Oranje laat alternatieve FIFA-band links liggen

De Nederlandse voetbalbond en captain Virgil van Dijk blijven bij hun plan om tijdens het WK in Qatar de OneLove-band, waarmee gelijkheid op het vlak van afkomst, ras, gender en seksualiteit wordt uitgedragen, te gebruiken. ,,We hebben van de FIFA een brief gehad over de aanvoerdersband”, bevestigt Jaap Paulsen van de KNVB. ,,Daarin wordt aangegeven dat de FIFA ook een soort pro-inclusieband heeft ontworpen. Dat is heel mooi, al is het initiatief een beetje laat. We hebben besloten om gewoon onze eigen band te gaan gebruiken, dus de One Love-band.”

Ook in Engeland is commotie ontstaan over de actie van de FIFA, die hiermee de Qatarezen tegemoet lijkt te willen komen. De OneLove-band is omstreden, omdat velen er een regenboogband in zien, wat overigens niet het geval is. ,,Het is een combinatie van de pan-Afrikaanse vlag, die uitdrukking geeft aan trots over je afkomst en ras, en de pan-seksuele vlag, die geldt voor alle seksuele geaardheden en genderidentiteiten. Dit is dus een uiting tegen élke vorm van discriminatie”, verduidelijkt Paulsen.

Europees breed gedragen

Evenals Van Dijk willen de Engelse aanvoerder Harry Kane en de Welshe captain Gareth Bale de One Love-band dragen tijdens het WK om onder meer de LHBTIQA-gemeenschap een hart onder de riem te steken. Die wordt in Qatar gediscrimineerd. In het streng islamitische land is homoseksualiteit bij wet verboden en voor seksueel contact tussen twee mensen van hetzelfde geslacht kan zelfs de doodstraf worden gegeven. Zover bekend zullen zeven Europese landen de OneLove-band gebruiken.

De Franse captain Hugo Lloris zou dit ook doen maar hij haakte deze week af. In een statement zei hij het niet gepast te vinden om in het islamitische Qatar deze band te dragen. Overigens heeft de FIFA landen (nog) niet verboden om de OneLove-band te gebruiken. ,,Tot op heden hebben we geen goedkeuring, maar ook geen afkeuring gekregen van de FIFA. Maar we hebben al besloten dat als die afkeuring er komt, de band toch gedragen gaat worden door Virgil. In dat geval pakt de KNVB de boete die daarop staat”, aldus Paulsen.