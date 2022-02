Sport Kort: ADO Den Haag-Telstar uitgesteld wegens schade aan dak

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

ADO Den Haag - Telstar uitgesteld wegens schade aan dak

18.42 uur: De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Telstar, die vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie zou worden gespeeld, is uitgesteld. Een deel van het dak van het Cars Jeans Stadion raakte afgelopen vrijdag zwaar beschadigd door storm Eunice. Vooralsnog is de situatie onvoldoende hersteld om te kunnen spelen.

De wedstrijd vindt nu plaats op maandag 21 maart (20.00 uur).

Coronagolf treft RB Salzburg

17.06 uur: Red Bull Salzburg is getroffen door een coronagolf. De Oostenrijkse voetbalclub, die vorige week in de achtste finales van de Champions League Bayern München op 1-1 hield, meldde na een routinecontrole vijftien positieve gevallen. Het gaat behalve om spelers ook om enkele stafleden. De meesten hebben amper klachten maar zijn volgens de voorschriften in quarantaine gegaan.

De landskampioen liet weten woensdag beide trainingssessies te hebben geannuleerd. In plaats daarvan werkten de betrokkenen thuis aan hun conditie. De selectie en begeleiding zullen de komende dagen voortdurend worden gecontroleerd op het virus.

„Momenteel kunnen we nog trainen en spelen. We moeten nu echter met de medische staf de ontwikkeling bij de niet-geïnfecteerde spelers nauwgezet in de gaten houden en zo nodig maatregelen nemen”, zei technisch directeur Christoph Freund. Salzburg treedt op 8 maart in München aan voor de return tegen Bayern.

Oud-voetballer Giresse nieuwe bondscoach Kosovo

17.05 uur: Alain Giresse wordt de nieuwe bondscoach van Kosovo. De voormalig voetbalinternational van Frankrijk heeft een contract ondertekend tot november 2023.

In 1984 was Giresse speler van het Franse elftal dat de Europese titel veroverde. Hij verheugt zich op de samenwerking met de internationals van Kosovo. „Ze zijn heel technisch en spelen graag op balbezit. Het is een speelstijl die heel goed bij mij past.”

Giresse was ook al eens bondscoach van Marokko. Ook trainde hij in eigen land clubs als Paris Saint-Germain en Toulouse.

Voor Nederlandse ruiters staan WK’s in teken Olympische Spelen

16.22 uur: De Nederlandse springruiters kunnen zich komende zomer bij de WK in Herning (6-14 augustus) al verzekeren van deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De equipe van bondscoach Jos Lansink, die Rob Ehrens is opgevolgd, moet daarvoor in Denemarken in de top vijf van de landenwedstrijd eindigen. De zesde plaats volstaat ook als Frankrijk, automatisch geplaatst voor de OS in alle hippische disciplines, zich bij de beste vijf klasseert.

Slaagt Oranje niet in die opdracht dan volgen er nog kansen bij het EK van 2023 in Milaan (top drie exclusief de al geplaatste landen). Ook de hoogst geëindigde, nog niet gekwalificeerde ploeg in de finales van de Nations Cup in Barcelona in 2022 en 2023 mag starten op de Spelen, met als decor het Paleis van Versailles.

Voor Lansink is het NK in Deurne (21-24 april) de formele start van het buitenseizoen. In de aanloop naar het WK zal hij de potentiële internationals en hun paarden beoordelen aan de hand van de resultaten in de grote vier- en vijfsterrenwedstrijden, waaronder uiteraard het CHIO van Rotterdam.

De dressuurequipe van bondscoach Alex van Silfhout wacht een vergelijkbare route naar Parijs, te beginnen met de WK in Herning en een eventuele herkansing bij de EK 2023. Om bij de Spelen een eventingteam aan de start te krijgen, moet de selectie van bondscoach Andrew Heffernan op het WK in Pratoni del Vivaro, nabij Rome, in de top zeven eindigen. Latere mogelijkheden zijn de Nations Cup-series en het EK 2023. Naar Tokio werd geen equipe afgevaardigd. Merel Blom en Janneke Boonzaaijer deden aan het individuele toernooi mee.

Declercq mist voorjaarskoersen door hartkwaal

16.20 uur: Quick-Step Alpha Vinyl moet het zonder Tim Declercq stellen tijdens de voorjaarskoersen. De 32-jarige Belg kampt met een ontsteking aan het hartzakje en moet enkele weken rusten. „Maar dat heeft geen negatieve effecten op lange termijn”, stelt Declercq gerust op sociale media.

Declercq heeft de kampen met pericarditis, een ontsteking van het hartzakje. Die ontsteking kan ontstaan door een virus, een griep of een bacterie. Na de Saudi Tour begin deze maand testte Declercq nog positief op het coronavirus.

„Ik begon goed aan het seizoen ik voelde mij helemaal klaar, maar een paar uur na de eerste rit in Algarve voelde ik me heel slecht”, schrijft Declercq op Instagram. „We wisten niet meteen wat het was, maar later kreeg ik de diagnose van pericarditis.”

Grote gevolgen voor de gezondheid of de carrière van Declercq zullen er niet zijn. „De symptomen zijn weg nu en het heeft geen negatieve effecten op lange termijn. Maar we volgen het doktersadvies. De volgende weken moet de fiets enkele weken aan de kant. Ik zal mijn ploegmaats van The Wolfpack aanmoedigen met een (figuurlijk) bloedend hart omdat ik mijn geliefde klassiekers moet missen. We proberen om sterker dan ooit terug te komen.”

Barcelona moet Depay nog missen in Europa League tegen Napoli

11.32 uur: Aanvaller Memphis Depay ontbreekt donderdag nog altijd bij FC Barcelona. De 28-jarige Oranje-international zit niet bij de selectie voor het Europa Leagueduel met Napoli. Trainer Xavi zei meer dan een week geleden nog snel op een terugkeer van Depay te hopen nadat de Nederlander een kleine terugval van zijn hamstringblessure had gehad.

Die hield Depay over aan het verloren duel met Bayern München (3-0) in de Champions League, begin december. De spits maakte begin januari zijn rentree, maar na twee invalbeurten kreeg hij weer last.

Zonder de spits boekte Barcelona de afgelopen weken ruime overwinningen op Atlético Madrid en Valencia. In de heenwedstrijd tegen Napoli in Camp Nou werd het vorige week 1-1. Voor de return, die donderdag om 21.00 uur wordt gespeeld, zitten oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Sergiño Dest en voormalig PSV’er Luuk de Jong wel bij de selectie.

Juventus is McKennie met voetbreuk voorlopig kwijt

11.30 uur: Juventus-trainer Massimiliano Allegri moet de komende weken middenvelder Weston McKennie missen. De Amerikaanse international heeft dinsdag in het Champions Leagueduel met Villarreal (1-1) meerdere breuken in zijn linkervoet opgelopen.

Een woordvoerder van de Italiaanse club bevestigde dat het gaat om breuken in het tweede en derde middenvoetsbeentje. McKennie werd in de 81e minuut gewisseld nadat hij slachtoffer was geweest van een overtreding van Pervis Estupiñán.

De 23-jarige McKennie kwam dit seizoen in alle competities al 28 keer in actie voor Juventus en scoorde daarin vier keer. Italiaanse media denken dat zijn herstel ten minste twee maanden zal duren.

Wielerploeg Quick-Step met Asgreen in Omloop, Jakobsen in Kuurne

10.45 uur: Wielerploeg Quick-Step - Alpha Vinyl heeft de samenstelling voor het zogenoemde openingsweekeinde bekendgemaakt. Zaterdag komt het Belgische team in de Omloop Het Nieuwsblad aan de start met de Deen Kasper Asgreen als kopman. Een dag later neemt Fabio Jakobsen diens plek in in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlandse sprinter boekte dit jaar al vier overwinningen.

Zeker in België is de Omloop een prestigieuze koers die het wielervoorjaar inluidt. De wedstrijd over 204 kilometer gaat van Gent naar Ninove met onderweg dertien hellingen. Asgreen, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, krijgt onder meer steun van de Tsjech Zdenek Stybar die de Omloop in 2019 won.

Jakobsen is de troef als het in Kuurne-Brussel-Kuurne uitdraait op een sprint. Voor het zo ver is liggen er wat klimmetjes, de laatste op ruim 50 kilometer voor de streep. De 25-jarige renner uit Heukelum wordt onder meer vergezeld door de Belgen Iljo Keisse en Yves Lampaert.