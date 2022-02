Sport Kort: Barcelona moet Depay nog missen in Europa League tegen Napoli

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Barcelona moet Depay nog missen in Europa League tegen Napoli

11.32 uur: Aanvaller Memphis Depay ontbreekt donderdag nog altijd bij FC Barcelona. De 28-jarige Oranje-international zit niet bij de selectie voor het Europa Leagueduel met Napoli. Trainer Xavi zei meer dan een week geleden nog snel op een terugkeer van Depay te hopen nadat de Nederlander een kleine terugval van zijn hamstringblessure had gehad.

Die hield Depay over aan het verloren duel met Bayern München (3-0) in de Champions League, begin december. De spits maakte begin januari zijn rentree, maar na twee invalbeurten kreeg hij weer last.

Zonder de spits boekte Barcelona de afgelopen weken ruime overwinningen op Atlético Madrid en Valencia. In de heenwedstrijd tegen Napoli in Camp Nou werd het vorige week 1-1. Voor de return, die donderdag om 21.00 uur wordt gespeeld, zitten oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Sergiño Dest en voormalig PSV'er Luuk de Jong wel bij de selectie.

Juventus is McKennie met voetbreuk voorlopig kwijt

11.30 uur: Juventus-trainer Massimiliano Allegri moet de komende weken middenvelder Weston McKennie missen. De Amerikaanse international heeft dinsdag in het Champions Leagueduel met Villarreal (1-1) meerdere breuken in zijn linkervoet opgelopen.

Een woordvoerder van de Italiaanse club bevestigde dat het gaat om breuken in het tweede en derde middenvoetsbeentje. McKennie werd in de 81e minuut gewisseld nadat hij slachtoffer was geweest van een overtreding van Pervis Estupiñán.

De 23-jarige McKennie kwam dit seizoen in alle competities al 28 keer in actie voor Juventus en scoorde daarin vier keer. Italiaanse media denken dat zijn herstel ten minste twee maanden zal duren.

Wielerploeg Quick-Step met Asgreen in Omloop, Jakobsen in Kuurne

10.45 uur: Wielerploeg Quick-Step - Alpha Vinyl heeft de samenstelling voor het zogenoemde openingsweekeinde bekendgemaakt. Zaterdag komt het Belgische team in de Omloop Het Nieuwsblad aan de start met de Deen Kasper Asgreen als kopman. Een dag later neemt Fabio Jakobsen diens plek in in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlandse sprinter boekte dit jaar al vier overwinningen.

Zeker in België is de Omloop een prestigieuze koers die het wielervoorjaar inluidt. De wedstrijd over 204 kilometer gaat van Gent naar Ninove met onderweg dertien hellingen. Asgreen, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, krijgt onder meer steun van de Tsjech Zdenek Stybar die de Omloop in 2019 won.

Jakobsen is de troef als het in Kuurne-Brussel-Kuurne uitdraait op een sprint. Voor het zo ver is liggen er wat klimmetjes, de laatste op ruim 50 kilometer voor de streep. De 25-jarige renner uit Heukelum wordt onder meer vergezeld door de Belgen Iljo Keisse en Yves Lampaert.