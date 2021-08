Lando Norris met schrik vrij, zondag ’gewoon’ in actie

Norris zette tijdens de eerste twee kwalificatiesessies de snelste tijd neer, maar in Q3 ging het mis. Na een flinke regenbui werd de sessie (nog) niet stilgelegd, waarna de Engelse coureur met hoge snelheid crashte in Eau Rouge. Hij kon zelf uit de auto komen, werd vervolgens naar het medische centrum op Spa-Francorchamps gebracht en later voor de zekerheid nog naar het ziekenhuis voor een röntgenfoto van zijn elleboog.

Alles blijkt evenwel in orde, zo stelde Seidl. Norris reed geen tijd in die derde kwalificatieheat en zou in dat geval als tiende starten, maar gezien de schade in zijn auto zal het normaal gesproken een start uit de pitstraat worden.