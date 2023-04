Premium Het beste van De Telegraaf

Ferry de Haan wacht uitdagingen als algemeen directeur ’Sydney van Hooijdonk zal bij Bologna aan de slag willen’

Door Robin Jongmans

Sydney van Hooijdonk is uitstekend op dreef in de Eredivisie. Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Ferry de Haan (50) is per 1 juni de opvolger van Cees Roozemond als algemeen directeur van SC Heerenveen. De man die bezig is aan zijn tweede seizoen als technisch manager van de Friezen, gaat aan de slag met de zwaarwegende dossiers die nog op tafel liggen en zal zich gaan beraden over de invulling van het technisch beleid, waarvoor hij wel de eindverantwoordelijke zal blijven. Hoe gaat SC Heerenveen eruitzien?