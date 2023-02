PSV heeft wonder nodig na overval Sevilla

Luuk de Jong zal zich zijn rentree in het Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, waar hij twee jaar actief was voor de thuisploeg, heel anders hebben voorgesteld. Uitgerekend de ervaren spits gaf het startsein voor de ineenstorting van PSV. Een black-out van De Jong hielp de Brabanders op een zeer ongunstig moment, in de absolute slotfase van de eerste helft, in de penarie. Met een nonchalant balletje buitenkant voet op eigen helft, dat helemaal mislukte, leidde De Jong een snelle tegenaanval in, waaruit Youssef En-Nesyri de openingsgoal maakte (1-0).

Het was zonde dat PSV zichzelf zo in de voet schoot, want het team van Van Nistelrooy was in de eerste helft juist heel behoorlijk voor de dag gekomen. Voetballend waren de Brabanders zeker niet de mindere van de nummer twaalf van La Liga ondanks de vele grote namen aan de zijde van de thuisploeg. Grote delen van de eerste helft had PSV controle en de eerste grote kans was ook voor de Eindhovenaren geweest.

Luuk de Jong (9) in een kopduel verwikkeld met Nemanja Gudelj (rechts) van Sevilla. Ⓒ Pro Shots

Aan de rechterzijde van het strafschopgebied werd Ismael Saibari goed vrijgespeeld, maar diens voorzet eindigde in de handen van Sevilla-doelman Yassine Bounou, terwijl twee ploeggenoten in kansrijke positie voor het doel stonden.

Hazard en Bakayoko

Saibari was de opvallendste naam in de basiself van PSV. De in Spanje geboren en in België opgegroeide Marokkaanse jeugdinternational was vier maanden geleden voor het laatst in de basis begonnen, maar kreeg in Spanje weer eens de kans van Van Nistelrooy. Voor Thorgan Hazard was een tweede basisplaats in een drukke Europese week om fysieke redenen te hoog gegrepen en Johan Bakayoko werd om tactische redenen te licht bevonden, waardoor Van Nistelrooy terugviel op Saibari, zoals hij dat aan het begin van het seizoen ook had gedaan in de voorrondewedstrijden van de Champions League.

Ruud van Nistelrooy kon het tij niet keren tegen Sevilla. Ⓒ ANP/HH

PSV kroop in die voorrondewedstrijden door het oog van de naald tegen AS Monaco en werd vervolgens uitgeschakeld door Rangers FC, dat in een poule met Napoli, Liverpool en Ajax puntloos bleef. In Eindhoven vinden ze dat ze thuishoren in de Champions League, waarin ze voor het laatst in 2018 actief waren, maar PSV liet in Sevilla zien dat er Europees nog heel wat lessen zijn te leren om op dat niveau weer goed voor de dag te komen.

Naïeve fouten

Voetballend was het helemaal niet zo verkeerd, wat PSV aanvankelijk liet zien, maar naïeve fouten als die van De Jong kunnen niet op Europees niveau. Direct na rust rekende Sevilla in kort tijdsbestek af met de aangeslagen opponent en daarbij was verrassend genoeg een hoofdrol weggelegd voor Lucas Ocampos. Die kwam voor de winterstop als huurling van Ajax totaal niet uit de verf getuige de slechts 114 speelminuten, maar heeft het in Andalusië weer ouderwets naar de zin.

Ocampos

Ocampos kwam na rust in het veld en knalde binnen vijf minuten de 2-0 tegen het net. Jordan Teze gaf de Argentijn zoveel ruimte dat hij fraai uit de draai raak kon schieten. Even later legde Ocampos met een artistiek hakje de bal panklaar voor Nemanja Gudelj en de oud-speler van NAC Breda, AZ en Ajax knalde onbedaarlijk hard raak (3-0), waarmee de Europese ambities van PSV op losse schroeven zijn komen te staan. PSV was nog wel dicht bij een iets betere uitgangspositie, maar een schot van Joey Veerman trof de paal en zo bleef het 3-0. Alleen een wonder kan de Eindhovenaren, die in Europees verband slechts 5 van de 35 ontmoetingen met Spaanse tegenstanders wisten te winnen, nog in de Europa League houden.