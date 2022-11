Sportminister Helder zegt ’alles eraan te doen’ om Thialf open te houden

Thialf is erg bezorgd over het voortbestaan vanwege de hoog oplopende energiekosten. Volgens directeur Minne Dolstra is het niet eens zeker dat het huidige professionele schaatsseizoen kan worden afgemaakt als compensatie vanuit de overheid uitblijft. Volgens Thialf zijn de energielasten nu nog te dragen, maar vanaf 1 januari zouden die meer dan verdubbelen. Daardoor zou een begrotingstekort van meer dan 1 miljoen euro ontstaan.

De minister zei maandagavond dat ze al maanden bezig is met Thialf om te komen tot een gezonde toekomst en verduurzaming. De energiekosten komen daar nu nog bij. De komende weken zal ze intensief overleg blijven voeren met Thialf en eventueel stakeholders. „Daar gaan we op de een of andere manier uitkomen.” Helder zei dat ze het topsportcentrum echt belangrijk vindt voor de Nederlandse schaatssport en de internationale competitie.

De Kamer wil ze uiterlijk voor het kerstreces uitsluitsel geven. Volgens de SP en de PvdA is dat te laat, omdat het energiecontract begin volgend jaar al afloopt.