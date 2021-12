Premium Het beste van De Telegraaf

Vincent van der Voort: ’Makkelijk sjoemelen met tests op WK darts’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Vincent van der Voort vindt dat de PDC meer had kunnen doen om een corona-uitbraak te voorkomen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het had donderdagavond dé Nederlandse clash op het WK kunnen worden. Als Vincent van der Voort maandagavond had afgerekend met James Wade, dan streed hij vanavond in Ally Pally om een plek in de kwartfinale met Martijn Kleermaker. In plaats daarvan zit de Nederlander al een aantal dagen in quarantaine in zijn hotel in Londen. Een pijnlijke realiteit voor de 46-jarige darter uit Purmerend.