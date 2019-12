West Ham United ontslaat trainer Manuel Pellegrini

De club uit Londen bracht het nieuws naar buiten na de thuisnederlaag (1-2) tegen Leicester City. De Chileen Pellegrini was achttien maanden in dienst bij de club, maar boekte dit seizoen weinig goede resultaten. West Ham staat na negentien wedstrijden op de zeventiende plaats in de Premier League, maar één puntje boven de degradatiestreep.

Pellegrini trainde eerder Manchester City en leidde die ploeg in 2014 naar de titel. West Ham United vervolgt de competitie op Nieuwjaarsdag met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth.

