FC Utrecht wil Bas Dost transfervrij binnenhalen

Waar FC Emmen alles in het werk heeft gesteld om Dost terug te halen naar de club waar zijn profloopbaan begon, daar lijkt FC Utrecht roet in het eten te gooien. De Utrechters, die zich al verzekerden van de komst van Daishawn Redan, zijn in onderhandeling met de transfervrije spits.

De komst van Dost zou saillant zijn, omdat FC Utrecht zich in januari al versterkte met een andere lange spits Henk Veerman. FC Utrecht is druk doende het spitsenbestand op te krikken, omdat de nieuwe trainer Henk Fraser 3-4-1-2 of 5-3-2 wil gaan spelen, zoals het Nederlands elftal doet, en hij daarvoor meer spitsen nodig heeft.

Dost heeft in het profvoetbal 257 doelpunten gemaakt in 507 profduels. De noorderling begon zijn carrière bij FC Emmen en dwong via Heracles Almelo en SC Heerenveen een transfer naar Bundesligaclub VfL Wolfsburg af. De Friezen incasseerden 7 miljoen euro voor de spits. Met 48 goals in 117 duels werd hij een hit bij de Volkswagenclub, die Dost na vier seizoenen voort 12 miljoen euro verkocht aan Sporting Lissabon. In Portugal maakte hij 93 duels in 127 wedstrijden. Bij Eintracht Frankfurt keerde Dost terug in de Bundesliga, maar na anderhalf jaar verkaste hij naar Club Brugge, waar zijn contract niet wordt verlengd.

Amrabat

Ook Feyenoord was in de running voor Dost, die ook over belangstelling uit het buitenland niet te klagen heeft, maar op dit moment heeft FC Utrecht goede papieren om de gewilde spits vast te leggen. Naast Dost staat er nog een gerenommeerde speler op het verlanglijstje van FC Utrecht. Nordin Amrabat heeft de wens uitgesproken om vanuit Griekenland naar Nederland terug te keren en voor hem ligt een contract klaar bij FC Utrecht. Voorlopig zit de rentree van Amrabat op de Nederlandse velden vast op de weigering van AEK Athene om Amrabat, die een doorlopend contract heeft, transfervrij te laten vertrekken.