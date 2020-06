Spelers in Duitse competitie mogen ’legaal’ statements maken

Dat heeft de Duitse voetbalbond laten weten. Weston McKennie van Schalke 04 toonde medeleven met een armband, Marcus Thuram van Borussia Mönchenlgadbach viel symbolisch op zijn knieën, Jadon Sancho en Achraf Hakimi van Borussia Dortmund lieten een shirt zien met de tekst: gerechtigheid voor George Floyd.

Normaal gesproken zijn politieke, religieuze of maatschappijkritische uitingen van voetballers tijdens wedstrijden verboden. De FIFA heeft inmiddels de nationale bonden opgeroepen hierop in deze situatie een uitzondering te maken.

Meer media

De overkoepelende organisatie van het voetbal in de Duitse Bundesliga (DFL) wil dat er meer verslaggevers in de stadions worden toegelaten. In verband met de strikte veiligheidsprotocollen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is dit nu slechts beperkt mogelijk. Op de twee hoogste niveau’s wordt in Duitsland sinds enige weken weer gespeeld.

Naast medewerkers van het station dat de duels uitzendt, mogen nu tien verslaggevers en drie fotografen aanwezig zijn. Ook belangenbehartigers van de media hebben de autoriteiten verzocht meer verslaggevers toe te laten. Hiervoor zou in de stadions voldoende ruimte zijn, zonder afbreuk te doen aan de regels met betrekking tot hygiëne en veiligheid.

