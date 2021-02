Dick Advocaat baalt van makkelijke tegengoals: ’Dat mag niet op dit niveau’

„We hadden de controle in de eerste helft”, zei hij tegenover ESPN. „We dicteerden de wedstrijd, maar geven de goals zo makkelijk weg. Twee keer scoren voor rust in een lastige uitwedstrijd, dat is gewoon goed. Maar als je ziet hoe makkelijk we dan de doelpunten weggeven. Dat mag niet op dit niveau. Daar krijg je als speler ook geen energie van. Normaal kunnen we nog wel knokken als we op achterstand staan. Maar nu lukte dat niet meer.”

Justin Bijlow mocht het doel van Feyenoord verdedigen. Hij was weer fit maar ging in de fout bij de 3-2. „Ik ga niet iedereen nu hier de schuld geven”, stelde Advocaat. „Iedereen weet wel wat hij fout heeft gedaan. Maar dat het beter moet, dat is duidelijk. Dit mag niet zo.”

Feyenoord zakte naar de vijfde plaats van de Eredivisie, met een achterstand van 8 punten op het als tweede geklasseerde PSV. De kans is klein dat Feyenoord nog een ticket voor de voorronden van de Champions League verovert, zo besefte ook Advocaat. „Maar de doelstelling blijft kwalificatie voor Europees voetbal”, doelde hij op de Europa League of de nieuwe Conference League. „Dat is belangrijk voor de club.”

Blije Boadu

Een stuk blijere gezichten waren er bij AZ. Vooral Myron Boadu straalde met de wedstrijdbal in zijn handen. „Als je er drie maakt, dan mag je de bal houden”, zei hij. „Dat is een mooie regel.”

„Zonder mijn teamgenoten was mij dit niet gelukt”, zei de 20-jarige Boadu. „Ik werd aardig aangespeeld. Maar ik heb nu ook geen kans gemist volgens mij. Dit moet ik iedere week laten zien. Ik wil graag beter worden en krijg van veel mensen goede adviezen. Van Kees Kist bijvoorbeeld maar ook van mijn vader. Hij krijgt de bal. Hij was een beetje aan het zeuren dat ik nooit driemaal scoorde voor AZ.”

Bekijk ook: Feyenoord verliest in Alkmaar van AZ dankzij ontketende Boadu

„We begonnen niet zo goed”, zei Boadu. „Ik heb tijdens de wedstrijd ook tegen de trainer gezegd dat we te ver naar achteren liepen. Iedereen was het daar wel mee eens. In de tweede helft hebben we het een stuk beter gedaan. Maar voor rust waren we onszelf niet.”