Gini Wijnaldum breekt scheenbeen tijdens training AS Roma

Hoelang de 31-jarige middenvelder niet kan voetballen is nog niet duidelijk, maar de vraag is wel of Wijnaldum op tijd fit is voor het WK. De komende dagen volgen nadere onderzoeken.

Moeilijke periode

Het is overigens sowieso onduidelijk of de 86-voudig international erbij is in Qatar. Na de interland tegen Duitsland in maart werd hij door bondscoach Louis van Gaal niet opgeroepen voor de laatste vier interlands in juni.

Wijnaldum kwam het afgelopen jaar weinig in actie voor PSG en wordt daarom voor een jaar verhuurd aan AS Roma. Eerder kwam hij uit voor Feyenoord, PSV, Newcastle United en Liverpool.