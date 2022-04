Heracles duwt Fortuna Sittard dieper het moeras in

Heracles was in november Fortuna in een vrij vermakelijk duel al met 3-1 de baas. Nu gebeurde er in een saaie eerste helft weinig in Sittard.

Fortuna had in de beginfase duidelijk de overhand en kreeg de eerste kansen. Na een goede dieptepass van de Griekse verdediger Dimitris Siovas legde George Cox de bal goed breed. Zian Flemming leek te scoren, maar Heracles-verdediger Justin Hoogma zat er met zijn hoofd nog tussen. Flemming kreeg kort daarop weer een mogelijkheid, eveneens zonder succes.

Heracles toonde zich efficiënter. Fortuna-doelman Yanick van Osch ging in de 58e minuut in de fout bij een schot in de korte hoek van de Italiaan Giacomo Quagliata. Sinan Bakis besliste het duel halverwege de tweede helft: 0-2. De Turkse spits schoot daarna ook nog tegen de paal.

Fortuna zag Sparta Rotterdam, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen sc Heerenveen, op de ranglijst passeren.