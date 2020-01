Australian Open: Nadal zonder setverlies naar derde ronde

De finalist van vorig jaar in Melbourne rekende in de Rod Laver Arena af met de Argentijn Federico Delbonis: 6-3 7-6 (4) 6-1. Nadal stond wel zo'n 2,5 uur op de baan, omdat het hem vooral in de eerste twee sets moeite kostte om door de service van Delbonis te breken.

In de eerste set kreeg de Spanjaard maar liefst negen kansen op een break, maar alleen in de vierde game wist hij er eentje te benutten. De tweede set draaide uit op een tiebreak omdat beide tennissers steeds hun service wisten te houden. Nadal sloeg in de tiebreak wel toe en brak daarmee het verzet van de Argentijn.

De nummer 1 van de wereld neemt het in de derde ronde op tegen zijn landgenoot Pablo Carreño Busta, ook onderdeel van het Spaanse team dat vorig jaar de Daviscup won en onlangs de finale haalde van de ATP Cup.

Simona Halep Ⓒ EPA

Simona Halep

Simona Halep heeft de derde ronde gehaald op de Australian Open. De nummer 3 van de wereld, als vierde geplaatst in Melbourne, versloeg de Britse qualifier Harriet Dart in twee sets: 6-2 6-4.

Halep kwam aan het einde van de tweede set nog even in de problemen toen ze Dart na een voorsprong van 5-1 liet terugkomen tot 5-4, maar de 23-jarige Britse verzuimde daarna om door te drukken.

Dart, de mondiale nummer 173, liet een breakpoint onbenut. Halep maakte het daarna op haar vierde matchpoint af. De Roemeense bereikte in 2018 de finale van de Australian Open, waarin ze het moest afleggen tegen Caroline Wozniacki. Vorig jaar strandde Halep in de vierde ronde.

Danill Medvedev kende weinig moeite met Pedro Martinez op Australian Open. Ⓒ REUTERS

Danill Medvedev

Danill Medvedev heeft donderdag de derde ronde van de Australian Open bereikt. In Melbourne versloeg de als vierde geplaatste Rus de Spaanse Pedro Martinez met 7-5 6-1 6-3.

Martinez, de nummer 168 van de wereld, had weinig in te brengen tegen Medvedev, die vorig jaar nog in de finale stond van de Australian Open. De Rus kwam wat langzaam op gang in de eerste set, waarin Martinez hem goed bij kon benen. In de tweede en derde set had Medvedev echter weinig moeite met de Spanjaard. Uiteindelijk won de Rus na 86 minuten tennis.

Karolina Pliskova Ⓒ EPA

Karolina Pliskova

Karolina Pliskova is door naar de derde ronde, De Tsjechische, als tweede geplaatst in Melbourne, won met 3-6 3-6 van de Duitse Laura Siegemund.

Siegemund, nummer 72 op de wereldranglijst, nam in de eerste set een voorsprong van 3-1 op Pliskova, maar moest uiteindelijk toegeven. Daarna kantelde de wedstrijd in het voordeel van Pliskova. De Duitse maakte het de Tsjechische nummer twee van de wereld lastig, maar moest ook die prijsgeven.

Dominic Thiem ontsnapt

De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft de derde ronde bereikt, maar de nummer 5 van de wereld had daar wel vijf sets voor nodig.

Thiem balanceerde in Melbourne op de rand van uitschakeling nadat hij de tweede en derde set had moeten afstaan aan de Australiër Alex Bolt, die met een wildcard meedoet aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De Oostenrijker, tweevoudig finalist op Roland Garros, trok de partij daarna wel alsnog op overtuigende wijze naar zich toe: 6-2 5-7 6-7 (6) 6-1 6-2.