Bosloop bij Ajax in ere hersteld; Van den Boomen in zijn element

Dat was Steijn ook. Samen met zijn assistenten Hedwiges Maduro en Said Bakkati deed hij de opwarmronde mee, maar koos hij er daarna voor vanaf de zijkant toe te kijken. Het blijkt onbedoeld illustratief voor zijn eerste dagen in Amsterdamse dienst, waarin de Hagenaar weliswaar lange dagen maakt en rondom de trainingen gesprekken voert met alle betrokkenen bij het eerste elftal, maar hij ook toeschouwer is: op de transfermarkt.

Na het teleurstellende seizoen dat ternauwernood Europa League-voetbal opleverde, smachten de fans naar een reeks aankopen. Maar door het ontbreken van Champions League-inkomsten kan er pas écht worden geïnvesteerd zodra er spelers zijn verkocht. Waarbij overigens wel aangetekend dat directeur Sven Mislintat van zijn collega Susan Lenderink heeft gehoord dat hij niet de totale transferinkomsten mag investeren.

Streep door de rekening

Jurriën Timber gaat (voor een vast bedrag van 42 miljoen euro) onder voorbehoud van de medische keuring naar Arsenal, maar dat Borussia Dortmund de stekker uit de Edson Alvarez-deal trok, is voor Mislintat een lelijke, tijdelijke streep door de rekening. De Mexicaan, die op dit moment deelneemt aan de Gold Cup, ligt nog altijd goed in de markt en heeft de toezegging van technisch manager Klaas-Jan Huntelaar dat Ajax meewerkt aan een transfer. Hoe later die plaatsheeft, des te vervelender is dat voor Mislintat, die met Branco van den Boomen (Toulouse) en Benjamin Tahirovic (AS Roma) al twee middenvelders haalde en Alvarez’ transferinkomsten liever vandaag dan morgen wil benutten om Steijns selectie op andere plekken te versterken.

De komst van een rechter centrale verdediger, een spits en – in mindere mate – een rechtsbuiten hebben daarbij prioriteit. In het Amsterdamse Bos liepen naast Ajax-revelatie Jorrel Hato en de kort geschoren Owen Wijndal ook de routiniers Davy Klaassen en Steven Berghuis mee. Gezien diens multifunctionaliteit zal Steijn 45-voudig international Berghuis er graag willen bij willen houden. Hetzelfde geldt voor ijzervreter Klaassen, maar waar eerstgenoemde zichzelf nog jaren in de Johan Cruijff ArenA ziet voetballen, daar twijfelt zijn collega.

Klaassen is een te grote winnaar om genoegen te nemen met een even marginale rol als vorig seizoen. Hij zal (een deel van) de voorbereiding en de gesprekken met de nieuwe trainer afwachten. Als het perspectief beperkt is, dan zal hij een transfer overwegen. De 41-voudig international kennende zal hij tot de laatste minuut in Ajax-dienst alles geven. Dat zagen de enkele fans al tijdens de bosloop.