Max Verstappen: ’Hebben nog wat werk te doen’

Carlos Sainz zette de beste tijd op de borden op het warme Paul Ricard: 1.32,527. Hij was een tiende sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. Verstappen gaf ruim een halve seconde toe op Sainz.

De WK-leider bleef zich nog wat langer focussen op een snellere ronde, maar een momentje tijdens zijn laatste push voorkwam een tijdsverbetering. In de zogeheten longruns – kijkend naar de race op zondag – leek de snelheid van Verstappen op de medium-band wel veelbelovend. Sainz valt op de grid zondag voor de start van de race sowieso tien plekken terug na het wisselen van een motoronderdeel.

„De longrun zag er inderdaad wat beter uit, maar de banden worden erg heet en het is nog moeilijk in te schatten waar we echt staan”, aldus Verstappen. ,,We weten dat er nog wat werk te doen is. De tweede training verliep wat moeizamer voor ons. We kregen niet echt de balans waar we op hoopten, maar we probeerden ook wat dingen uit op de auto. We zullen alles bekijken richting zaterdag. Hopelijk zitten we dan wat dichterbij.”

Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton noteerden de vierde en vijfde tijd. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de tiende tijd.