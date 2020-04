Bayern-voorzitter hoopt Neuer te verleiden tot langer verblijf: ’Hij is de beste ter wereld’

Medio april kwam de inhoud van de contractbesprekingen tussen Neuer en Bayern op straat te liggen, tot groot ongenoegen van de 34-jarige doelman. „Er kwam in het verleden nooit iets naar buiten, maar nu worden er in de media steeds dingen gemeld die niet eens kloppen. Natuurlijk stoort mij dat, want ik ben altijd loyaal geweest”, zo liet hij weten tijdens een interview met Bild am Sonntag. Neuer zou een vijfjarig contract eisen, ter waarde van 100 miljoen euro (20 miljoen euro per jaar). De goalie ontkende dit.

Het contract van de aanvoerder van het Duitse nationale elftal loopt af in de zomer van 2021. Der Rekordmeister gaf al eerder aan dat, ondanks de ietwat verslechterde relatie tussen tussen beide kampen, Neuer niet zomaar mag vertrekken.

In de laatste transferperiode verwelkomde Uli Hoeness in Alexander Nübel echter wel een nieuwe doelman. „Ik ben het volledig eens met het aantrekken van Nübel. Het was een briljante zet”, zegt Hoeness tegen BILD. Nübel, die overkwam van Schalke 04, werd daar wel bij verteld dat hij voorlopig tweede doelman zal zijn, achter Neuer.

De voorzitter van Bayern hoopt dat zijn eerste doelman, ondanks het aantrekken van Nübel, voor een langer verblijf in München kiest. „Ik zou het zeer op prijs stellen als Manuel Neuer de komende jaren bij Bayern blijft. Waarom? Omdat hij nog altijd de beste keeper ter wereld is.”