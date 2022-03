Premium Het beste van De Telegraaf

Dick Advocaat wil geen salaris voor FC Utrecht-rol: ’Groots gebaar’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Dick Advocaat Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Dick Advocaat gaat zijn rol als klankbord voor trainer Rick Kruys bij FC Utrecht vervullen zonder daarvoor betaald te worden. De 74-jarige oud-bondscoach, gepokt en gemazeld in het trainersvak, staat de beginnende hoofdtrainer in het restant van het seizoen op de achtergrond terzijde. „Dick heeft aangegeven daar geen geld voor te hoeven. Dat is een fantastisch gebaar”, aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. „Dick zei: ’Stop het bedrag dat je ervoor gereserveerd had, maar in het budget voor de jeugdopleiding. Een groots gebaar.”