Marcouch: ,,Een man een man, een woord een woord." FC Utrecht-fans weer welkom bij Vitesse

ME naast het veld tijdens Vitesse - FC Utrecht in het Gelredome op 7 november 2021 Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Bij alle commotie over uitwassen van supporters in het Nederlandse betaald voetbal zijn er ook lichtpuntjes. Zo heeft burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem besloten om komend seizoen weer supporters van FC Utrecht toe te laten in GelreDome voor de uitwedstrijd tegen Vitesse, als de Arnhemse club dan actief is op het hoogste niveau, want Vitesse verkeert in degradatiegevaar.