Feyenoord maakt transfer Alireza Jahanbakhsh officieel

Jahanbakhsh heeft de taak om Steven Berghuis te vervangen. De aanvoerder van Feyenoord maakte deze week de beruchte overstap naar aartsrivaal Ajax. In Rotterdam wordt Jahanbakhsh herenigd met Guus Til, met wie hij bij AZ al samenspeelde. Ook trainer Arne Slot kent hij uit die periode.

„Ik kan niet wachten om weer op het veld te staan. Arne Slot was tijdens mijn periode bij AZ als assistent-trainer een van de mensen die mij hebben geholpen om een betere speler te worden. Dus toen hij belde en vroeg of ik naar Feyenoord wilde komen, heb ik hem gezegd dat ik er alles aan ging doen om deze transfer te maken. Ik had geen twijfel”, aldus de kersverse Feyenoorder.

De Iraniër speelde de afgelopen drie seizoenen in Engeland, nadat Brighton hem overnam van AZ. Ondanks dat er negentien miljoen euro werd betaald voor de aanvaller, wist hij zichzelf mede door blessures nooit vast in de basis te spelen. Hij maakte uiteindelijk vier goals in 61 wedstrijden voor de Premier League-club.

Ondanks zijn mindere periode in Engeland weet men in Rotterdam-Zuid dat Jahanbakhsh met zijn bagage een kwaliteitsinjectie kan geven aan de selectie. In de lager aangeschreven Eredivisie was de aanvaller met 37 goals en 31 assists in 111 wedstrijden een groot succes bij AZ, waar hij eerder bij NEC met 19 goals en 22 assists in 64 duels ook van zich deed spreken.