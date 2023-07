Benjamin Mendy vrijgesproken van verkrachting en aanranding

Benjamin Mendy. Ⓒ ANP/HH

Benjamin Mendy is vrijdag door een Britse rechtbank opnieuw vrijgesproken van verkrachting en aanranding. De 28-jarige Fransman, die met zijn land in 2018 de wereldtitel won, stond een kleine drie weken geleden terecht voor twee nieuwe aanklachten. Dat was vijf maanden nadat de rechter de voormalig speler van Manchester City vrijsprak van zes aanklachten van verkrachting en één van aanranding.