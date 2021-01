PSV hoopt op Dumfries en Gakpo, Madueke weken aan de kant

Dumfries verliet dinsdag in de slotfase van de ontmoeting met FC Emmen (0-2 winst) het veld met een knieblessure. De aanvoerder gaf na afloop aan dat hij dacht dat het wel mee zou vallen. Gakpo liep twee weken geleden tegen Sparta Rotterdam een voetblessure op.

Noni Madueke komt voorlopig niet in actie. De aanvaller viel zaterdag tegen RKC Waalwijk (2-0 winst) uit met een spierblessure. „Ik denk dat we hem drie tot vier weken kwijt zijn”, aldus Schmidt. De Duitser Mario Götze hervat eind volgende week vermoedelijk de teamtraining. Hij kwam dit jaar wegens spierklachten nog niet in actie. De Duitser hoopt op 10 februari mee te doen tegen Ajax in de KNVB-beker.