Olympisch kampioen en activist Lee Evans (74) overleden

Oud-tennisser Piet van Eijsden (85) overleden

Oud-tennisser Piet van Eijsden is op 85-jarige na een kort ziekbed overleden. Van Eijsden was vooral bekend als toernooidirecteur van het Dutch Open, dat vanaf 1957 op de banen van ’t Melkhuisje in Hilversum werd gespeeld en later in Amsterdam en Amersfoort.