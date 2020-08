Dumoulin: ’Vreugde over terugkeer overschaduwd door val Jakobsen’

Tom Dumoulin is weer klaar voor de start van zijn eerste koers in ruim vierhonderd dagen. Ⓒ De Telegraaf

De kriebels die hij voor de start voelt van zijn eerste wielerkoers sinds 420 dagen, laten zich enigszins vergelijken met die van de verjaardagen, vroeger als kleine Tom. „Maar ik ben zo blij dat het weer begint, dat ik opnieuw kan koersen. Dit is een rare gewaarwording. Ik las vanmorgen dat het meer dan vierhonderd dagen geleden is dat ik een rugnummer op had. Het is wel spannend, ja”, erkent Tom Dumoulin een half uur voordat de eerste etappe van de Tour de L’Ain wordt weggeschoten.