Sport Kort: Ajax oefent tegen Hajduk Split op trainingskamp

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ajax oefent in Portugal tegen Hajduk Split

16.36 uur: Ajax speelt tijdens het trainingskamp in Portugal een oefenwedstrijd tegen Hajduk Split. Het oefenduel met de huidige nummer 4 van de Kroatische competitie vindt komende zondag plaats en begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd wordt in het Algarve Stadion zonder publiek gespeeld.

Ajax vertrok maandag met een selectie van 28 spelers naar Portugal. Trainer Erik ten Hag bereidt zijn ploeg in Quinta do Lago, in de Algarve, voor op de tweede helft van het seizoen.

Ajax hervat de competitie op 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Een week later neemt de landskampioen het in Eindhoven op tegen PSV, dat halverwege het seizoen 1 punt meer heeft.

Tuchel neemt Lukaku na excuses weer op in de ploeg

16.02 uur: Chelsea-coach Thomas Tuchel heeft aanvaller Romelu Lukaku weer opgenomen in de selectie voor de halve finale van de League Cup tegen Tottenham Hotspur woensdag. De Duitse oefenmeester heeft de excuses van de Belgische spits aanvaard.

Tuchel had Lukaku afgelopen weekend buiten de ploeg gelaten voor de competitietopper tegen Liverpool. De Belgische international had zich in een interview kritisch uitgelaten over het beleid van de coach. Die reageerde afgelopen vrijdag met enige wrevel op de uitlatingen van de voormalige spits van Internazionale.

De coach meldde dinsdag na een gesprek met Lukaku dat de aanvaller niet de intentie had gehad om problemen in de kleedkamer te veroorzaken. „Hij heeft niet met opzet rumoer willen veroorzaken voor een belangrijke wedstrijd en het is ook de eerste keer dat hij zoiets heeft gedaan. Hij heeft zich verontschuldigd en is terug in de ploeg voor de training.”

Volgens Tuchel was de zaak ook niet zo groot als de mensen hoopten dat het was, maar het was ook niet niks. „Het is klein genoeg om de kalmte te bewaren en verder te gaan.”

Skispringen in Innsbruck dinsdag afgelast vanwege wind

16.00 uur: De derde wedstrijd in het skispringen in de befaamde Vierschansentournee in Innsbruck is dinsdag afgelast vanwege de wind. De wedstrijd wordt woensdag ingehaald in Bischofshofen, heeft de internationale skifederatie FIS besloten.

Het is pas de tweede keer in het 70-jarig bestaan van de Vierschansentournee dat een wedstrijd op de geplande dag volledig wordt afgelast en op een andere plek wordt ingehaald. Dat gebeurde in 2008 voor het eerst, ook in Innsbruck vanwege de wind. Toen werden er eveneens twee wedstrijden in Bischofshofen gehouden.

De Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi gaat aan de leiding. Hij won zowel in Oberstdorf als in Garmisch-Partenkirchen.

Ook Sané en Upamecano positief op corona bij Bayern München

15.26 uur: Bayern München heeft in de aanloop naar de hervatting van het seizoen weer te maken met een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie. Na Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernández en Tanguy Nianzou hebben ook Leroy Sané en Dayot Upamecano positief getest. Beide spelers zijn in isolatie gegaan.

De spelers van Bayern werden na een korte kerstvakantie en voorafgaand aan de hervatting van de groepstraining allemaal getest op het coronavirus. Dat leverde inmiddels heel wat positieve testuitslagen op, vooral onder de Franse spelers van de Duitse kampioen. Eind vorig jaar had Bayern ook al te maken met een corona-uitbraak binnen de selectie.

Der Rekordmeister hervat de Bundesliga vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann heeft aan kop van de ranglijst 9 punten voorsprong op Borussia Dortmund.

FC Twente vecht schorsing Sadilek aan

15.09 uur: FC Twente legt zich niet zomaar neer bij een schorsing voor Michal Sadilek. De nummer 6 van de Eredivisie besloot het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, een schorsing van drie duels waarvan één voorwaardelijk, af te wijzen. De tuchtcommissie van de KNVB gaat zich nu over de zaak buigen.

Sadilek werd in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop, tegen FC Utrecht, kort na rust met rood van het veld gestuurd. Volgens scheidsrechter Richard Martens had de Tsjechische middenvelder een elleboogstoot gegeven. FC Twente verspeelde diep in blessuretijd de winst door een doelpunt van Mimoun Mahi (1-1).

Sadilek, gehuurd van PSV, is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Ron Jans. FC Twente hervat de competitie op 15 januari tegen sc Heerenveen.

Buffon test positieve op coronavirus

14.19 uur: Gianluigi Buffon heeft positief getest op het coronavirus. De doelman van tweedeklasser Parma Calcio heeft bij een routinetest een positieve uitslag gekregen. Dat heeft de Noord-Italiaanse club dinsdag bekendgemaakt.

De 43-jarige doelman zit in isolatie. Buffon was na afloop van het vorige seizoen van Juventus Turijn teruggekeerd naar Parma, waar zijn carrière ooit begon. Parma was gedegradeerd naar de Serie B op dat moment.

Parma staat momenteel op de dertiende plaats in de Serie B. Buffon is, ondanks zijn hoogbejaarde voetballeeftijd, vaste man tussen de palen bij het team.

Russische schaatsers testen positief voor EK afstanden in Thialf

13.53 uur: Heel wat Russische schaatsers hebben in de aanloop naar de EK afstanden van komend weekeinde in Thialf positief getest op het coronavirus. De hele ploeg zit daarom voorlopig in quarantaine in Nederland. De komende dagen moet blijken of de Russen vanaf vrijdag toch op het ijs staan in Heerenveen.

Volgens de Russische bond zijn bij aankomst in Nederland „meerdere mensen” positief getest op het virus. Onder anderen Olga Fatkulina, Angelina Golikova en Natalia Voronina behoren tot de selectie van hun land voor de EK afstanden. De Russen hadden uit voorzorg al besloten om onder anderen de sprinters Pavel Kulizhnikov, Ruslan Murashov en Artem Arefyev thuis te houden, om geen risico’s te nemen met het oog op de Olympische Spelen in Beijing.

Van vrijdag tot en met zondag wordt in Thialf gestreden om de Europese titels op diverse afstanden. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse schaatsploeg voor de Winterspelen komt dan in actie.

Canadese tennissers verslaan Britten op ATP Cup

13.48 uur: De Canadese tennissers hebben op de ATP Cup in Sydney hun eerste overwinning geboekt. Groot-Brittannië werd met 2-1 verslagen, waardoor alle landen in groep C van het relatief nieuwe landentoernooi nu een ontmoeting hebben gewonnen.

Dan Evans zette de Britten op voorsprong met een zege op Denis Shapovalov (6-4 6-4), waarna Félix Auger-Aliassime de Canadezen op gelijke hoogte bracht door Cameron Norrie met 7-6 (4) 6-3 te verslaan. Shapovalov en Auger-Aliassime wonnen vervolgens ten koste van dubbelspecialisten Jamie Murray en Joe Salisbury ook het beslissende dubbelspel: 6-4 6-1.

De Britten treden in Sydney aan zonder Andy Murray, die deze week meedeed aan het ATP-toernooi van Melbourne. Daar werd hij in de eerste ronde verrast door de Argentijn Facundo Bagnis (6-3 5-7 6-3).

Eerder op de dag was Duitsland in dezelfde groep met 2-1 te sterk voor de Verenigde Staten. Alexander Zverev versloeg Taylor Fritz met 6-4 6-4 en zijn landgenoot Jan-Lennard Struff weerstond het servicegeweld van John Isner, die 34 aces sloeg: 7-6 (7) 4-6 7-5.

In groep B was titelhouder Rusland te sterk voor gastland Australië en won Italië van Frankrijk.

De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. Het toernooi duurt tot en met zondag.

Argentijnse aanvaller Correa langer bij Atletico Madrid

10.58 uur: De Argentijnse vleugelspits Angel Correa heeft zijn contract bij Atletico Madrid met twee jaar verlengd. De 26-jarige aanvaller ligt nu tot de zomer van 2026 vast bij de regerend kampioen van Spanje. Correa speelt sinds 2014 voor Atletico.

In ruim driehonderd wedstrijden voor de ploeg uit Madrid maakte de Argentijn 53 doelpunten en gaf hij 51 assists. Dit seizoen staat de teller in La Liga op zes goals. Twee daarvan maakte hij zondag in de gewonnen thuiswedstrijd (2-0) tegen Rayo Vallecano.

De Argentijnse international, die voor zijn komst naar Atletico met San Lorenzo in 2014 de Copa Libertadores veroverde, won met de Madrileense club in 2018 de Europa League en Europese Supercup. Correa maakte deel uit van de Argentijnse selectie die afgelopen jaar de Copa América won.

Atlanta Hawks heeft aan 56 punten van Young niet genoeg voor zege

08.23 uur: De Amerikaanse basketballer Trae Young heeft in de uitwedstrijd tegen Portland Trail Blazers maar liefst 56 punten gemaakt voor Atlanta Hawks, maar het bleek niet genoeg voor de winst. De Hawks gingen in Portland met 136-131 onderuit. Bij de Trail Blazers gooide de 22-jarige Anfernee Simons 43 punten bij elkaar.

Young (23) vestigde met 56 punten een persoonlijk record in de NBA. Hij gaf ook nog eens veertien assists, maar kon niet voorkomen dat de Hawks hun twintigste nederlaag van het seizoen moesten incasseren. Daar staan zestien zeges tegenover.

Chicago Bulls verstevigde de eerste plaats in het oosten met de achtste overwinning op rij. Onder aanvoering van DeMar DeRozan (29 punten) wonnen de Bulls met 102-98 van Orlando Magic. Achtervolger Brooklyn Nets moest de derde nederlaag op rij incasseren, tegen Memphis Grizzlies: 104-118. Ja Morant blonk bij de Grizzlies uit met 36 punten. Golden State Warriors, de koploper in het westen, schreef tegen Miami Heat de 29e zege van het seizoen bij: 115-108.