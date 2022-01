Sport Kort: Correa nog jaren bij Atletico Madrid

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Argentijnse aanvaller Correa langer bij Atletico Madrid

10.58 uur: De Argentijnse vleugelspits Angel Correa heeft zijn contract bij Atletico Madrid met twee jaar verlengd. De 26-jarige aanvaller ligt nu tot de zomer van 2026 vast bij de regerend kampioen van Spanje. Correa speelt sinds 2014 voor Atletico.

In ruim driehonderd wedstrijden voor de ploeg uit Madrid maakte de Argentijn 53 doelpunten en gaf hij 51 assists. Dit seizoen staat de teller in La Liga op zes goals. Twee daarvan maakte hij zondag in de gewonnen thuiswedstrijd (2-0) tegen Rayo Vallecano.

De Argentijnse international, die voor zijn komst naar Atletico met San Lorenzo in 2014 de Copa Libertadores veroverde, won met de Madrileense club in 2018 de Europa League en Europese Supercup. Correa maakte deel uit van de Argentijnse selectie die afgelopen jaar de Copa América won.

Atlanta Hawks heeft aan 56 punten van Young niet genoeg voor zege

08.23 uur: De Amerikaanse basketballer Trae Young heeft in de uitwedstrijd tegen Portland Trail Blazers maar liefst 56 punten gemaakt voor Atlanta Hawks, maar het bleek niet genoeg voor de winst. De Hawks gingen in Portland met 136-131 onderuit. Bij de Trail Blazers gooide de 22-jarige Anfernee Simons 43 punten bij elkaar.

Young (23) vestigde met 56 punten een persoonlijk record in de NBA. Hij gaf ook nog eens veertien assists, maar kon niet voorkomen dat de Hawks hun twintigste nederlaag van het seizoen moesten incasseren. Daar staan zestien zeges tegenover.

Chicago Bulls verstevigde de eerste plaats in het oosten met de achtste overwinning op rij. Onder aanvoering van DeMar DeRozan (29 punten) wonnen de Bulls met 102-98 van Orlando Magic. Achtervolger Brooklyn Nets moest de derde nederlaag op rij incasseren, tegen Memphis Grizzlies: 104-118. Ja Morant blonk bij de Grizzlies uit met 36 punten. Golden State Warriors, de koploper in het westen, schreef tegen Miami Heat de 29e zege van het seizoen bij: 115-108.